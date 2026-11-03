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Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta mücadelesinde, RAMS Park'ta konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı Rus yıldızı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Cimbom'un aldığı bu zafer yabancı basında da manşetlere taşındı. İşte Cimbom'un galibiyeti sonrası dış basında yazılanlar... (GALATASARAY HABERLERİ)

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Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Stuttgart, İstanbul'da hayal kırıklığı yaşadı! Batrakov'un iki golü pahalıya mal oldu. (bulinews)

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Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Galatasaray, Stuttgart'ı kenara süpürdü, art arda ikinci galibiyetini aldı. (BBC Sports)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Galatasaray, Stuttgart'ın hatalarını muhteşem atmosferli stadında affetmedi. (Die Welt)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Galatasaray harika başladığı maçta Stuttgart'ı sahasında 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda ikinci maçını kazandı. (GOAL)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

İstanbul'un cehennem kazanı VfB Stuttgart'ı yuttu! (Bild)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Batrakov'un iki golü ve kritik kurtarışlar Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi zaferini getirdi. (sofascore)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Aleksey Batrakov 2 gol attı, Türk devi Şampiyonlar Ligi maçından galip ayrıldı. (The Sun)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Aleksey Batrakov 3 dakikada attığı 2 golle yıldızlaştı, Galatasaray, RAMS Park'ta Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. (beIN SPORTS ABD)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Batrakov liderliğinde Galatasaray, Stuttgart'ın havasını söndürdü. (Mundo Deportivo)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Rafael Leão ve Galatasaray derin bir nefes aldı. (A Bola)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Batrakov, Stuttgart'ın yenilmezlik serisini sona erdirdi. (Marca)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Batrakov, Stuttgart'ı yıktı! Galatasaray'ın Rus golcüsünün attığı iki gol, Alman ekibinin etkisiz performansı karşısında sarı-kırmızılılara üst üste ikinci galibiyetini getirdi. (AS)

Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Stuttgart'ın yenilmezlik serisini Batrakov'lu Galatasaray bitirdi. (Bundesliga)

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