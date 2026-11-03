Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti dış basında manşet oldu!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta mücadelesinde, RAMS Park'ta konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı Rus yıldızı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Cimbom'un aldığı bu zafer yabancı basında da manşetlere taşındı. İşte Cimbom'un galibiyeti sonrası dış basında yazılanlar... (GALATASARAY HABERLERİ)