UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Stuttgart'ı sahasında ağırlıyor. Avrupa'da kritik bir karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılıların mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, "Galatasaray Stuttgart maçı canlı izle, GS maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte maç öncesi yayın bilgileri ve canlı skor takibine ilişkin detaylar...

Galatasaray-Stuttgart maçını izlemek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda temsil eden Galatasaray, sahasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise Galatasaray Stuttgart maçı canlı izle, GS maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray-Stuttgart maçının yayın saati, kanalı ve canlı skor takibiyle ilgili merak edilenler...

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. RAMS Park'ta yapılacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İngiliz Chris Kavanagh olacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Stuttgart mücadelesi TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

🇹🇷 BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY! 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi ⚔️ Galatasaray - Stuttgart ⏰ 20.45 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi 👤 Chris Kavanagh https://t.co/HNLKYrygnh — A Spor (@aspor) November 2, 2026

GALATASARAY'DA KİMLER OYNAMAYACAK?

Galatasaray'da Stuttgart maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmadığı bildiriliyor. Ancak UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner statü nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

STUTTGART'IN EKSİKLERİ

Stuttgart'ta Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman'ın sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyememesi bekleniyor. Alman ekibi, İstanbul deplasmanında bu oyuncuların yokluğunda puan arayacak.

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting yenilgisiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftada Barcelona'ya da mağlup oldu. Üçüncü haftada Lille deplasmanında 4-2 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, Stuttgart karşısında da üç puan hedefliyor.

Stuttgart ise ilk haftalarda Viking ve Slovan Bratislava'yı mağlup etti. Alman temsilcisi, Atletico Madrid ile berabere kalarak üç maçta 7 puan topladı. Bu sonuçlarla Stuttgart, İstanbul'a puan tablosunda Galatasaray'ın üzerinde geliyor.

ASLAN'DA SON 4 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray, Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı dört resmî maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Gençlerbirliği, Lille, Fenerbahçe ve Konyaspor karşısında kazandı. Okan Buruk'un ekibi, Stuttgart mücadelesinde de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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