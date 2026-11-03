Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ise Alman temsilcisi karşısında sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

4 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

OSIMHEN TAKIMI SIRTLIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

BATRAKOV PERFORMANSIYLA PARLIYOR

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla son haftalarda sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. Çıktığı son 5 resmi maçta 3 kez ağları sarsan 21 yaşındaki oyuncu, skor katkısının yanı sıra isabetli paslarıyla ve hücumu yönlendirmesiyle de taraftarların beğenisini kazandı.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

SANE VE İLKAY RAKİBİ YAKINDAN TANIYOR

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, daha önce Stuttgart'a karşı birçok kez forma giydi.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

İlkay Gündoğan, daha önce Nürnberg ve Borussia Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı 6 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası karşılaşmasına çıktı. İlkay'ın takımları, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncu, söz konusu 7 maçta 1 kez ağları sarstı.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Daha önce Schalke 04 ve Bayern Münih formalarını terleten Leroy Sane ise Bundesliga'da 14 kez Stuttgart karşısında mücadele etti. Sane'nin takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

LEAO MU, BARIŞ ALPER Mİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz konusunda büyük ikilem yaşıyor.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Tecrübeli teknik adam, zorlu maçta sol kanatta kimi oynatacağına henüz karar vermiş değil. Konyaspor deplasmanında forma giymeyen Barış Alper Yılmaz kendini formda ve hazır hissediyor. Rafael Leao ise son oynanan Konyaspor maçındaki iyi görüntüsüyle teknik heyetten tam not aldı.

Okan Buruk stoperde son kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Barış Alper, Yunus, Osimhen

#Arda Ünyay #Gençlerbirliği #Fenerbahçe #Can Armando Güner #Eyüp Aydın #Kazımcan Karataş #Kaan Ayhan #Atletico Madrid #Sporting #Viking #Lille #Şampiyonlar Ligi #Barcelona #Okan Buruk
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın Stuttgart maçı 11'i
Sonraki Haber
Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın Stuttgart maçı 11'i