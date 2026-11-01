TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Batrakov, transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Başarılı futbolcuya 4 kulübün birden talip olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncusunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
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Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, takıma iyice alıştı ve kendini göstermeye başladı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü atan Rus yıldız, Konyaspor mücadelesinde de Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
21 yaşındaki oyuncu, attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra; saha içinde sergilediği performansla da taraftarları mest etmeye başladı.
Özellikle oyun zekası, toplu ve topsuz oyundaki saha içi konumlanması, oyun görüşüyle Galatasaray'a büyük katkı sağlamaya başlayan Batrakov, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken, Avrupa devlerinin de radarına girdi.
Sarı-kırmızılı taraftarların "Altın çocuk" lakabını taktığı Rus oyuncuya İngiliz basınından TEAMtalk ayrı bir parantez açtı ve övgüyle bahsetti.
ARSENAL, BARCELONA VE LIVERPOOL İSTİYOR
Gazete ayrıca haberinde; Arsenal ve Liverpool'un yanı sıra; İspanyol devi Barcelona'nın da Batrakov'u takibe aldığını yazdı.
PSG DE TAKİPTE
Haberde; "Katalan ekibi onun gelişimini yakından takip ediyor ve onu Gavi'nin yerine düşünüyor. PSG de transfer yarışında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.
RUSYA'DA GÜNDEM OLDU
Aleksey Batrakov'un performansı Rusya'da gündem oldu.
Rus medyası; 21 yaşındaki yıldızın Konyaspor maçındaki oyununu şu sözlerle anlattı:
SPORTS.RU: Batrakov, Türkiye Ligi'nde ilk golünü attı.
CHAMPIONAT: Batrakov'un golü ve asistiyle Galatasaray Süper Lig maçında Konyaspor'u mağlup etti.
SOCCER.RU: Galatasaray, Konyaspor'u ezdi. Batrakov, 1 gol attı ve bir asist yaptı.
SPORT.MAIL: Batrakov, Türkiye liginde ilk golünü attı. Sert bir müdahaleyi atlatarak Konyaspor'u şaşkına çevirdi.