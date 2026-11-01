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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Batrakov, transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Başarılı futbolcuya 4 kulübün birden talip olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncusunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Giriş Tarihi:
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, takıma iyice alıştı ve kendini göstermeye başladı.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü atan Rus yıldız, Konyaspor mücadelesinde de Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

21 yaşındaki oyuncu, attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra; saha içinde sergilediği performansla da taraftarları mest etmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

Özellikle oyun zekası, toplu ve topsuz oyundaki saha içi konumlanması, oyun görüşüyle Galatasaray'a büyük katkı sağlamaya başlayan Batrakov, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken, Avrupa devlerinin de radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

Sarı-kırmızılı taraftarların "Altın çocuk" lakabını taktığı Rus oyuncuya İngiliz basınından TEAMtalk ayrı bir parantez açtı ve övgüyle bahsetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

ARSENAL, BARCELONA VE LIVERPOOL İSTİYOR

Gazete ayrıca haberinde; Arsenal ve Liverpool'un yanı sıra; İspanyol devi Barcelona'nın da Batrakov'u takibe aldığını yazdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

PSG DE TAKİPTE

Haberde; "Katalan ekibi onun gelişimini yakından takip ediyor ve onu Gavi'nin yerine düşünüyor. PSG de transfer yarışında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

RUSYA'DA GÜNDEM OLDU

Aleksey Batrakov'un performansı Rusya'da gündem oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

Rus medyası; 21 yaşındaki yıldızın Konyaspor maçındaki oyununu şu sözlerle anlattı:

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