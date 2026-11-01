TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov alarmı! 4 kulüp birden talip oldu

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Batrakov, transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Başarılı futbolcuya 4 kulübün birden talip olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncusunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.