Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Stuttgartlı Ermedin Demirovic, sarı-kırmızılılara transfer ihtimali ve RAMS Park atmosferi hakkında konuştu. İşte gündem olan o sözler...