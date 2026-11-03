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Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Stuttgartlı Ermedin Demirovic, sarı-kırmızılılara transfer ihtimali ve RAMS Park atmosferi hakkında konuştu. İşte gündem olan o sözler...

Giriş Tarihi:
Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olan Stuttgart'ta forma giyen Ermedin Demirovic, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların gündemine gelen Bosna Hersekli golcü, Galatasaray'a transfer ihtimali ve RAMS Park atmosferi hakkında konuştu.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin transfer ilgisine rağmen Stuttgart'ta kalmayı tercih etmişti.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde eski talibine karşı sahaya çıkan Demirovic, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

Karşılaşma sonrası Alman basınından DAZN'a konuşan Demirovic'e, Galatasaray'a kendisini yeniden göstermek için özel bir motivasyon taşıyıp taşımadığı soruldu.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

"KENDİMİ GÖSTERMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU"

Bosna Hersekli golcü, bu düşüncede olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buraya kendimi göstermek için bir fırsat olarak bakmadım. Stuttgart adına iyi bir maç çıkarmak ve karşılaşmayı kazanmak istedim. Bir gol atıp bu şekilde takımıma katkı sağlamayı çok isterdim. Bu nedenle kendimi burada göstermek gibi bir düşüncem hiç olmadı. Elbette bir temas vardı ve kulübe büyük saygı duyuyorum. Ancak buna rağmen bu maçı kazanmak istedim."

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

RAMS PARK ATMOSFERİNDEN ETKİLENDİ

Demirovic, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de ilk kez sahaya çıktığını belirten deneyimli futbolcu, RAMS Park'taki atmosferin kariyerinde karşılaştığı en özel ortamlardan biri olduğunu dile getirdi.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

Demirovic, "Genel olarak çok özel bir maçtı. Türkiye'de ilk kez oynadım ve atmosfer gerçekten daha önce hiç deneyimlemediğim türdendi. Bu kadar yüksek ses, bu kadar büyük bir destek..." ifadelerini kullandı.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Transfer süreciyle ilgili konuştu

Stuttgart'ın karşılaşmayı kazanmak istediğini ancak bunu başaramadıklarını belirten golcü oyuncu, sözlerini "Ne yazık ki sonunda bunu başaramadık ancak yolumuza devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

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