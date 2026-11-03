Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların gündemine gelen Bosna Hersekli golcü, Galatasaray'a transfer ihtimali ve RAMS Park atmosferi hakkında konuştu.
Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin transfer ilgisine rağmen Stuttgart'ta kalmayı tercih etmişti.
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde eski talibine karşı sahaya çıkan Demirovic, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada takımının mağlubiyetine engel olamadı.
Karşılaşma sonrası Alman basınından DAZN'a konuşan Demirovic'e, Galatasaray'a kendisini yeniden göstermek için özel bir motivasyon taşıyıp taşımadığı soruldu.
"KENDİMİ GÖSTERMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU"
Bosna Hersekli golcü, bu düşüncede olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Buraya kendimi göstermek için bir fırsat olarak bakmadım. Stuttgart adına iyi bir maç çıkarmak ve karşılaşmayı kazanmak istedim. Bir gol atıp bu şekilde takımıma katkı sağlamayı çok isterdim. Bu nedenle kendimi burada göstermek gibi bir düşüncem hiç olmadı. Elbette bir temas vardı ve kulübe büyük saygı duyuyorum. Ancak buna rağmen bu maçı kazanmak istedim."
RAMS PARK ATMOSFERİNDEN ETKİLENDİ
Demirovic, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de ilk kez sahaya çıktığını belirten deneyimli futbolcu, RAMS Park'taki atmosferin kariyerinde karşılaştığı en özel ortamlardan biri olduğunu dile getirdi.
Demirovic, "Genel olarak çok özel bir maçtı. Türkiye'de ilk kez oynadım ve atmosfer gerçekten daha önce hiç deneyimlemediğim türdendi. Bu kadar yüksek ses, bu kadar büyük bir destek..." ifadelerini kullandı.
Stuttgart'ın karşılaşmayı kazanmak istediğini ancak bunu başaramadıklarını belirten golcü oyuncu, sözlerini "Ne yazık ki sonunda bunu başaramadık ancak yolumuza devam edeceğiz" diyerek tamamladı.
BU SEZON PERFORMANSI
Stuttgart formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıkan Demirovic, 9 gol ile takımına katkı sağladı.
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DAZN:"Demirovic, Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetin ardından Galatasaray'la anılması hakkında konuştu."