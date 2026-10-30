TÜMOSAN Konyaspor galibiyeti sonrası Wilfried Singo: Fenerbahçe maçı sonrası kazanmak bize güven aşıladı

Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Wilfried Singo, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli futbolcu, zorlu sakatlık sürecini geride bıraktığını ve Stuttgart maçı öncesinde alınan galibiyetin takıma özgüven aşıladığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlattıktan sonra bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Wilfried Singo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Farklı galibiyetin kendilerine moral verdiğini belirten Fildişi Sahilli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde özgüven kazandıklarını ifade etti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ BİZE GÜVEN AŞILADI"

Wilfried Singo, "Konyaspor ile önemli bir maç oynadık ve kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe maçı sonrası yine kazanmak, Şampiyonlar Ligi öncesi bize güven aşıladı." dedi.

"SAKATLIK SÜRECİ ZORDU"

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönmesiyle ilgili de konuşan Singo, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." ifadelerini kullandı.