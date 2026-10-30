TÜMOSAN Konyaspor galibiyeti sonrası Rafael Leao: Bu oyunun hakkı daha fazla goldü

Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan Rafael Leao, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, performansının henüz en iyi seviyesinde olmadığını belirtirken Galatasaray'daki mutluluğunu ve Stuttgart maçıyla ilgili hedeflerini anlattı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Portekizli yıldız Rafael Leao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirten Leao, henüz en iyi seviyesine ulaşmadığını vurgularken Galatasaray'daki mutluluğunu da dile getirdi.

"BU OYUNUN HAKKI DAHA FAZLA GOLDÜ"

Takımın performansını değerlendiren Rafael Leao, "Çok iyi bir takım olmayı başardık. Takım olarak çok iyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra özgüven kazandık ve bu maça iyi şekilde hazırlandık. Duran toplara iyi çalışıyoruz, oradan da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol çıkarmamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü." ifadelerini kullandı.

"RAFAEL LEAO'NUN YÜZDE 100'Ü BU DEĞİL"

Galatasaray formasıyla ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Portekizli yıldız, performansının henüz en üst seviyede olmadığını söyledi.

Leao, "Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun yüzde 100'ü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacağım. İlk golüm için de mutluyum. Birlik olmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart maçında adapte olacağız." dedi.

ABÜLKERİM BARDAKCI AÇIKLAMASI

Takım kaptanının cezasına da değinen Leao, "Kaptanımız da cezalıydı, hak ettiğini düşünmüyorum. Tabii bu benim takdirim değil. Bu galibiyeti onun için de almak istiyorduk." açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

İstanbul'daki yaşamından ve Galatasaray'daki ortamdan memnun olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'a geldiğim andan beri basın, hocalarım, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Beni kucakladılar. Ailem de burada çok mutlu, İstanbul'un keyfini çıkarıyorlar. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak beni çok mutlu ediyor. Galatasaray'ın hak ettiği yerde devam etmesi için çalışmaktan çok mutluyum."