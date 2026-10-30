TÜMOSAN Konyaspor galibiyeti sonrası Okan Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek liderliğini garantiledi. Karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk, yoğun fikstürdeki rotasyona ve oyuncularının performansına değinirken Rafael Leao'nun henüz yüzde 100 hazır olmadığını vurguladı. Deneyimli teknik adam, galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini garantiledi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yoğun maç takvimine, oyuncu değişikliklerine ve futbolcularının performanslarına değinen deneyimli teknik adam, Rafael Leao'nun henüz yüzde 100 hazır olmadığını söyledi.

"KOLAY KAZANMAMIZI SAĞLADI"

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Her kazanılan galibiyet, bir sonraki maça özgüven yaratıyor. Fenerbahçe, Lille maçlarını kazandık ama Konyaspor maçı kolay geçecek diye oyuncuların bir düşüncesi yoktu. Duran top, erken gol... Kolay kazanmamızı sağladı. Konyaspor'un da yarattığı şanslar vardı. İkinci yarı çok daha üstün ve rahat geçti. İlk yarıdaki gibi pozisyonlar da vermedik ve gol yemeden kazandık." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARI AZ KULLANMAK DA ÖNEMLİ"

Yoğun maç takviminde kadro rotasyonunun önemine dikkat çeken Buruk, "Yoğun tempoda oyuncuları az kullanmak da önemli. Her maç değişiklikleri yapıyoruz. Fenerbahçe maçı ve bu maç için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Sakatlık riskleri var, erken değişiklikler yaptık. Giren oyuncular da iyi şeyler yaptı. Sürelerini yükselttiğimiz oyuncular oldu. En çok buna sevindim." dedi.

Oyuncuların forma süreleri ve soyunma odasındaki dengeden de bahseden tecrübeli teknik adam, "Her gün göz göze baktığım oyunculara az şans verdik. Soyunma odası dengesi de var, bütün oyuncular süre alıyor." şeklinde konuştu.

SİNGO'NUN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

Sakatlığını atlatarak bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Wilfried Singo hakkında da konuşan Buruk, "Wilfried Singo'nun ilk maçı, 90 dakika sahada kaldı. Onu da izleyip, oyuncuya performansı için geri dönüşler vermemiz önemli." ifadelerini kullandı.

"RAFAEL LEAO KESİNLİKLE YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL"

Rafael Leao'nun fiziksel durumuna değinen Okan Buruk, Portekizli yıldızın henüz en iyi seviyesine ulaşmadığını belirtti.

Buruk, "Rafael Leao kesinlikle yüzde 100 hazır değil. Sakatlıktan çıkıp geldi. Hazır olmadığı dönemlerde oynadı, sakatlığı oldu. Onu ideal şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yüzde 100 olduğunda çok önemli kanat oyuncusu. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Leao gibi kanat rotasyonumuz var. Oyuncuların geldikten sonra süreci uzayabiliyor ama adapte olmaları önemli." açıklamasında bulundu.

GALİBİYETİ ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA ARMAĞAN ETTİ

Okan Buruk, Konyaspor karşısında alınan farklı galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etmek istediğini belirterek, "Galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etmek istiyorum. Konyalı ama bugün buraya gelemedi. Ona armağan olsun." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.