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Bitshiabu'dan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası açıklama: Okan Buruk'a teşekkür ederim!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da El Chadille Bitshiabu maç sonrası konuştu.

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Bitshiabu'dan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası açıklama: Okan Buruk'a teşekkür ederim!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da El Chadille Bitshiabu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bugün ilk kez sarı-kırmızılı formayla resmi bir maçta görev alan savunma oyuncusu, "Takım olarak Konya'da iyi bir performans sergiledik. Bana şans verdiği için Okan Buruk'a teşekkür ederim. Galatasaray'da harika bir atmosfer ve taraftar desteği var. Ben de onlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

#Okan Buruk #Galatasaray #Trendyol Süper Lig #TÜMOSAN Konyaspor
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