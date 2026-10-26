Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen maçın ardından konuştu.

Nijeryalı yıldız, "Söylediğim gibi, şampiyon olmak için derbileri kazanmak çok önemli. Çok mutluyum tabii ki. Taraftarlarımız bizi çok iyi destekledi ve rakibin işini zorlaştırdı. Hangi kulvarda olursak olsun, tüm kupaları kazanmak istiyoruz.

"KULÜPTE OLDUĞUM SÜRECE HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüpte olduğum sürece her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Galatasaray taraftarı ben geldiğimden beri hep arkamdaydı. Onlara teşekkür ediyorum. Online alanda yazılanları önemsemiyorum. Ben işime odaklanıyorum. Takımla gurur duyuyorum.

BATRAKOV AÇIKLAMASI

Batrakov müthiş bir oyuncu ve özel bir insan. Geldiğinden beri ülke ve Galatasaray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Geldiğinden beri taraftarla ilginç bir bağ kurdu. Daha önceki maçlarını da izledim ve onun oyununu öğrenmeye çalışıyorum. Diğer forvetlerle de nasıl bağ kurduğunu gördüm. Eğer başka bir kulübe gitse gerçekten kıskanırdım. Umarım hiçbir şekilde sakatlanmaz ve bize katkı sağlar." ifadelerini kullandı.