Galatasaray'dan derbi galibiyeti sonrası İsmail Kartal göndermesi!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisini 2-1 kazanarak liderlik koltuğuna otururken Victor Osimhen'in golleriyle zafere ulaştı. Sarı-kırmızılıların maçın ardından Osimhen için yaptığı “Maçın golcüsü binim” paylaşımı, İsmail Kartal'a gönderme olarak yorumlandı ve gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken yeniden liderlik koltuğuna oturdu ve ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Osimhen kaydederken sarı-kırmızılı kulübün resmi kanalları üzerinden yaptığı o paylaşım gündem oldu.
Osimhen'in görselini "Maçın golcüsü binim" notu ile paylaşan Galatasaray, o ifadelerle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı hedef aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
"Maçın golcüsü binim." https://t.co/W2r6Ao6zXU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 26, 2026