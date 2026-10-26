Galatasaray'dan derbi galibiyeti sonrası İsmail Kartal göndermesi!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini 2-1 kazanarak liderlik koltuğuna otururken Victor Osimhen'in golleriyle zafere ulaştı. Sarı-kırmızılıların maçın ardından Osimhen için yaptığı “Maçın golcüsü binim” paylaşımı, İsmail Kartal'a gönderme olarak yorumlandı ve gündem oldu.