Okan Buruk'tan derbi sonrası çarpıcı sözler: İnanılmaz bir fark var!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından takımının performansından memnun olduğunu belirterek ilk yarıda çok daha farklı bir skor elde edebileceklerini söyledi. “Verilere bakınca inanılmaz bir fark var” diyen Buruk, galibiyete rağmen henüz hiçbir şey kazanmadıklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golleriyle üç puana uzanırken teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımının performansından memnun olduğunu belirten Buruk, ilk yarıda çok üstün bir oyun sergilediklerini ve daha farklı bir skor elde edebileceklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, galibiyetin önemli olduğunu ancak henüz hiçbir şey kazanmadıklarını da vurguladı.

"İNANILMAZ BİR FARK VAR"

Fenerbahçe karşısında uyguladıkları oyun planının başarılı olduğunu ifade eden Okan Buruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rakibimizi tanıyoruz. İlk 11'i görünce nasıl karşılayacaklar, geçişi düşüneceklerdi. Sahaya çok doğru yayıldık. İlk yarıdaki hareketliliğimiz, rotasyonlarımız, kanat bek rotasyonları, stoper-orta saha rotasyonlarıyla çok fazla alan bulduk. Hat kırıcı pasları doğru attık. Çok fazla pozisyona girdik. Bu sene oynadığımız en üstün maçlardan biriydi açık ara. Çok daha farklı bir skor konuşabilirdik.

2-1 sonrası oyunu ve skoru koruma, biraz daha çekingenlik... Oyun değişti. İkinci yarı yine çok fazla pozisyonumuz var. Çok üstün oynadığımız bir maçtı. Verilere bakınca inanılmaz bir fark var. Oyuncularım çok iyi oynadı."

Taraftar desteğinin önemine de değinen Buruk, "Büyük Galatasaray taraftarı bizi destekledi, onlarla beraber coştuk. Takımımız baskıya giderken onların verdiği hırsla yaptı. Sadece ikinci top ve uzun topa döndü rakip, ikinci topları alarak çok hücum yaptı." dedi.

"BİR DERBİYİ OLABİLDİĞİNİN EN İYİSİ ŞEKLİYLE OYNADI OYUNCULARIM"

Derbi galibiyetinin ardından temkinli konuşan Okan Buruk, ligdeki yarışın sürdüğünü hatırlattı.

Buruk, "Bir derbiyi olabildiğinin en iyisi şekliyle oynadı oyuncularım. Önemli bir galibiyet. Bir maç kazandık, derbi kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor ama Konya deplasmanı yine zor olacak, Şampiyonlar Ligi var, Amedspor maçı var." ifadelerini kullandı.

Dört takımın şampiyonluk yarışında olduğunu söylediği sırada Amedspor'u unuttuğunu belirten Buruk, sözlerine esprili bir ekleme yaptı:

"Dört büyük takım yarışta derken Amedspor'u unuttum, özür dilerim, onlar da yarışın içinde, onları da tebrik ediyorum."

"BATRAKOV ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANÇ"

Okan Buruk, Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Batrakov'un gelişiminden de memnun olduğunu dile getirdi. Genç oyuncunun farklı bir oyun anlayışına uyum sağladığını belirten deneyimli teknik adam, oyuncunun topsuz oyununu ve oyun aklını geliştirdiğini söyledi.

Buruk, "Batrakov'un değişimini de net şekilde görüyoruz. Farklı bir oyuna geldi burada, kendi oynadığı takım ikinci bölgede savunma yapan, rakibin hatalarını bekleyen bir takımdan ön alan baskısını yapan bir takıma geldi. Osimhen ile birlikte bunu çok iyi yapmaya başladı ve orta sahaya da geldi bugün. Topsuz oyununu da her geçen gün geliştiriyor. Oyun aklı da çok önemli. Genç, gelişime açık, bu tür bir profil çok önemli. Ne deseniz ona açık ve kafasını yoruyor. Galatasaray için çok önemli bir kazanç oldu. Üstüne koyarak gideceğine umut ediyorum." diye konuştu.

Takım halinde iyi bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Buruk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Oyuncuların performansı çok iyiydi. Bazen deriz ya takım olarak kötü oynadık, herkes kötüydü; takım olarak çok iyi oynadık, herkes çok iyiydi. Ama dediğim gibi... Daha hiçbir şey kazanmadık."