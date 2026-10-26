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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı: Harry Potter ve Boynu Bükükler!

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray mücadelenin ardından yaptığı ve Kerem Aktürkoğluna gönderme içeren paylaşımla dikkat çekti.

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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı: Harry Potter ve Boynu Bükükler!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta ağırladı.

Victor Osimhen'in 2 golle yıldızlaştığı mücadelenin ardından sarı kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

Galatasaray, eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili hem İngilizce hem Türkçe hesaptan art arda göndermelerde bulundu.

"LAFLA BİLE SİNDİREMİYOR"

Cimbom'un İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda "Roland Sallai'yi lafla bile yıldıramıyor" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı: Harry Potter ve Boynu Bükükler! - 1

HARRY POTTER GÖNDERMESİ

Aslan'ın Türkçe hesabından yapılan paylaşımında ise "Boynu bükükler" şarkısı ile yanan bir mum, Harry Potter filminden şapka, gözlük ve asa paylaştı.

Bu paylaşımda Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününün kutlanmamasına gönderme yapıldı.


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