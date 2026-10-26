Abdülkerim Bardakcı'dan derbi sonrası kavga açıklaması!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan kavga gündem oldu. Olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, yaşananlarla ilgili, “Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz.” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki golle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ancak karşılaşmanın ardından sahada başlayan ve tünele taşınan kavga gündem oldu.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan olaylarda kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından stattan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"VİDEOYU İZLERSENİZ KİMİN İLK SALDIRDIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ"

Maç sonrasında yaşananlarla ilgili kendisine yöneltilen soruya kısa bir yanıt veren Abdülkerim Bardakcı, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Derbi sonrasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamasıyla dikkat çeken tecrübeli savunmacı, olayların başlangıcına dair değerlendirmesini bu sözlerle dile getirdi.