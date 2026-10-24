TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!
Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes için harekete geçti. Cimbom, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 arasına adını yazdıran Galatasaray, hedefleri doğrultusunda dünya çapında bir ismi gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezondan bu yana listede bulunan ancak yüksek maliyeti nedeniyle ertelenen Bruno Fernandes transferinde yeniden harekete geçiyor.
Team Talk'un geçtiği habere göre Manchester United'da mutlu olmayan 32 yaşındaki Portekizli süper yıldız, İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldı.
Fotomaç'ın derlediği haberde, Manchester United'ın ligde 13. sırada kalması ve Devler Ligi'nde sadece 3 puan toplayabilmesi nedeniyle Fernandes, zirve yarışı veren ve Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takıma gitmek istiyor.
Ocak ayında ilk resmi teması kuracak olan Galatasaray yönetimi, transferi ara transfer döneminde ya da sezon sonunda serbest statüde bitirmeyi hedefliyor.
Transferdeki en büyük kozlardan biri ise Rafael Leao oldu; Portekizli yıldız milli takımdan yakın arkadaşı Fernandes'i Galatasaray'a getirmek için bizzat devrede.
Saha içinde Osimhen ve Bruno Fernandes ile muazzam bir hücum hattı kuracaklarını düşünen Leao, vatandaşı ile sürekli iletişim halinde kalarak ikna turları düzenliyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldız için bonservis engeli kalkarsa, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun mevcut 19.5 milyon euro'luk maaşını bonuslarla karşılamayı taahhüt etti.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 asist yaparak lig tarihinin bir sezonda en çok asist yapan oyuncusu rekorunu kıran Fernandes, kalitesini bir kez daha kanıtlamıştı.
Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'ın çalkantılı performansına rağmen 7 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asist yapan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların yeni hücum lideri olmaya aday.