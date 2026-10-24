TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası!

Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes için harekete geçti. Cimbom, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)