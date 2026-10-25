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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, derbinin hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

#Okan Buruk #Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri
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