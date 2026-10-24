Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplayan Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rus eski futbolcu Fedor Smolov'un YouTube kanalına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımdaki uyum sürecini anlatan genç futbolcu, Lucas Torreira'nın kendisine gösterdiği yakınlığı ve Victor Osimhen ile yaşadığı otobüs anısını paylaştı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri