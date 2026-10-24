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Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplayan Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rus eski futbolcu Fedor Smolov'un YouTube kanalına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımdaki uyum sürecini anlatan genç futbolcu, Lucas Torreira'nın kendisine gösterdiği yakınlığı ve Victor Osimhen ile yaşadığı otobüs anısını paylaştı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Aleksey Batrakov, Fedor Smolov'un YouTube kanalına konuk olarak sarı-kırmızılı takıma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

21 yaşındaki genç futbolcu, kulübe transfer sürecini ve takım içindeki harika iletişimi şu sözlerle anlattı: "Galatasaray'a gelmeden önce benimle kimsenin özel olarak bu kadar konuşacağını beklemiyordum."

Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Dünyaca ünlü isimlerin arasında yer almasına rağmen büyük bir misafirperverlik gördüğünü belirten Batrakov, "Sonuçta Lokomotiv'den geliyorum; Arsenal, Napoli ve Milan'da oynamış yıldızlar var" dedi.

Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Takımdaki ilk anlarından bahseden genç yıldız, "Geldiğim zaman Torreira hemen yanıma geldi. 'Beni gece geç saatte bile olsa ara' dedi. Tüm takım bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Stadyumdaki atmosferden de övgüyle bahseden Batrakov, "Stadyumdaki atmosfere hala tam olarak alışamadım. Buradaki tribünler inanılmaz. Genel olarak günlük yaşantıda, takımda, soyunma odasında her şey çok yolunda gidiyor" şeklinde konuştu.

Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Victor Osimhen ile ilgili bir anısını paylaşan Batrakov, Nijeryalı golcünün hırsına dikkat çekerek, "Kendi aramızda mini bir turnuva yaptık ve onun nasıl bir maksimalist olduğunu, her zaman kazanmak istediğini o an anladım" dedi.

Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Osimhen'in kendisine yaptığı büyük jesti anlatan Batrakov, "Final penaltısını bana verdi, durum 2-2'ydi ve topu verip 'Al sen vur' dedi. Ben golü attım ve sırf benimle sevinmek için sahanın ta diğer ucundan bana doğru koştu. Harika bir jestti. O, harika biri" diyerek hayranlığını belirtti.

Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Takım otobüsündeki ilk gününü de esprili bir dille aktaran genç oyuncu, "İlk maçıma gidecektim, otobüse bindim ve nereye oturabileceğimi sordum. Birisi bana, 'Biraz bekle, herkes yerine geçsin' dedi" ifadelerini kullandı.

Batrakov'dan flaş Osimhen anısı: Harika bir jestti

Otobüsteki oturma düzenini anlatan Batrakov, "Sonra Osimhen otobüse bindi; sol tarafta ayaklarınızı bile uzatabileceğiniz o VIP koltuk ona aitti. Oturdu ve bana 'Gel benimle otur' dedi. Ben de geçip oturdum ve ona 'Teşekkür ederim' dedim. O da gülerek 'Endişelenme' dedi" şeklinde konuştu.

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