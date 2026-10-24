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Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Yunus Akgün, pazartesi günü oynanacak kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

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Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

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Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

Kritik mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

Mücadele öncesi 19 puanda bulunan Galatasaray, maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor. 16 puanlı Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, dev maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

beIN SPORTS'A konuşan milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:


Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

"GALATASARAY'IN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR"

"Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Bu bir baskı oluşturmuyor, bu bir sorumluluk. 4 yıl üst üste şampiyonluk... Büyük bir tarih yazıyoruz. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var: 5 yıl üst üste şampiyon"

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler!

"DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Türkiye'de ve Avrupa'da çok takip ediliyor, merakla bekleniyor. Çok ateşli derbiler çünkü. Çok güzel bir atmosfer olacak. İki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde olması ülkemiz adına çok önemli ve değerli. İki takım da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. İnşallah derbiyi kazanıp, camiamıza ve taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz."

#Fenerbahçe #Yunus Akgün #Atilla Karaoğlan #Ceyhun Sesigüzel #Türkiye #Avrupa #Trendyol Süper Lig #Şampiyonlar Ligi #Rams Park #BeIN SPORTS #Galatasaray Fenerbahçe #GS Spor
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