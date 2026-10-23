Galatasaray'ın genç yıldızı Batrakov'dan Mertens etkisi!

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın ardından Lille ağlarını da havalandırdı. Her geçen gün takıma daha da adapte olan ve grafiği hızla yükselen Aleksei Batrakov için "Galatasaray'ın yeni Mertens'i" yorumları yapılıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri