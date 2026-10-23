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Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezonun bu periyoduna oranla kalesinde 8 gol fazla gol gören Galatasaray, savunma takviyesi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında gerçekleştirmeyi planladığı stoper transferi için şok bir haberle karşılaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

Trendyol Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan ve Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

Sarı-kırmızılılar, rakip kaleye gol atma konusunda sıkıntı yaşamasa da savunmadaki problemler Okan Buruk'un canını sıkıyor.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

8 MAÇTA 11 GOL

Geçtiğimiz sezonun 8. haftalık periyodunda kalesinde yalnızca 3 gol gören Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 11 gol yedi.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

Ara transfer döneminde bu eksikliği kapatmak için stoper takviyesi hedefleyen Cimbom'a bir kötü haber de İtalya'dan geldi.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

LEVERKUSEN, BREMER'İ İSTİYOR

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Gleison Bremer için sıcak bir gelişme yaşandı. Juventus forması giyen Brezilyalı stoperin, Bayer Leverkusen'in transfer gündemine girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

DEVRE ARASINDA HAMLE

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Alman ekibi, 29 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

LEVERKUSEN MAAŞI KARŞILAMAYA HAZIR

Leverkusen'in, Bremer'in maaş beklentilerini karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

GÖRÜŞME YOK

İki kulüp ve oyuncu arasında henüz resmi bir görüşme gerçekleştirilmedi.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

JUVENTUS TEKLİFLERE SICAK

Juventus'un, Bremer'in yüksek maaşı ve önemli piyasa değeri nedeniyle gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Brezilyalı futbolcunun kısa süre önce menajerini değiştirmesi de Torino ekibindeki geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın ilgisini geri çevirerek Juventus'ta kalmayı tercih eden Bremer için ocak ayı yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 10 maçta görev alan Bremer, 2 gollük performans sergiledi.

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