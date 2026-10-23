Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı
Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezonun bu periyoduna oranla kalesinde 8 gol fazla gol gören Galatasaray, savunma takviyesi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında gerçekleştirmeyi planladığı stoper transferi için şok bir haberle karşılaştı. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan ve Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, rakip kaleye gol atma konusunda sıkıntı yaşamasa da savunmadaki problemler Okan Buruk'un canını sıkıyor.