Galatasaray'da savunma alarmı! Transfer yarışında işler kızıştı

Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezonun bu periyoduna oranla kalesinde 8 gol fazla gol gören Galatasaray, savunma takviyesi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında gerçekleştirmeyi planladığı stoper transferi için şok bir haberle karşılaştı. İşte detaylar...