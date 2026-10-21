Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Lille deplasmanına çıkıyor. Avrupa’daki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Fransa’da oynanacak karşılaşmada yeni bir sınav verecek. 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak Lille-Galatasaray maçı TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte mücadele öncesinde öne çıkan bilgiler, maç saati ve canlı yayın ekranı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa'da Lille ile karşılaşacak. Avrupa arenasında ilk iki maçında istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda oynayacağı mücadelede puan arayacak. Taraftarlar, karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç öncesi bilinmesi gerekenler...

DEVLER LİGİ'NDE RAKİP LILLE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki üçüncü maçında Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta Sporting karşısında 3-1, ikinci hafta Barcelona karşısında 4-1 mağlup oldu. Fransa deplasmanında oynanacak karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa'daki puan arayışının yeni durağı olacak. Lille de Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Arsenal'e 3-0 yenildi. Fransız temsilcisi, Galatasaray karşısında kendi sahasında avantaj sağlamayı hedefleyecek.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında oynanacak Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılacak. Mücadele Fransa'daki Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille ile Galatasaray arasındaki maç Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın başlama saati resmî maç programında bu şekilde duyuruldu.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Lille-Galatasaray mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/canli-izle