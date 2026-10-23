Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanından 4-2'lik skorla dönerek ilk puanlarını alan Galatasaray'da gündem Fenerbahçe derbisi. Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbiyi kazanmak isteyen sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncu hakkında şok bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
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Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 3. hafta maçında Lille deplasmanına konuk oldu.