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Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanından 4-2'lik skorla dönerek ilk puanlarını alan Galatasaray'da gündem Fenerbahçe derbisi. Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbiyi kazanmak isteyen sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncu hakkında şok bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

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Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 3. hafta maçında Lille deplasmanına konuk oldu.

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Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Nabil Bentaleb (k.k.) ve Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

Lille'in Soriba Diaoune ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

Lille galibiyetiyle moral depolayan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

Ezeli rakibiyle zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz şoku yaşanıyor.

Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

Galatasaray'da sezona kötü başlayan ancak milli aradan sonraki 4 maçta olumlu performans sergileyen Barış Alper ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki sol kanadın geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'nde 4-2 kazanılan Lille mücadelesinde ağrıları olmasına rağmen fedakârlık yapıp sahaya çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'a derbi şoku! Fenerbahçe maçında oynamayabilir

Sabah'ın haberine göre, Barış'ın pazartesi günkü Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak tetkikler sonucu belli olacak.

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