Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
Galatasaray, 25 Ekim Pazar günü yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.