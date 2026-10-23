Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuva ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.