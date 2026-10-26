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İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen sarı kırmızılıların, flaş bir yıldızın transferi için devreye girdiği oraya çıktı. Günün transfer bombasını ise İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)

Giriş Tarihi:
İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Sarı kırmızılılar bir yandan oynayacağı maçlardan iyi sonuçlar almayı hedeflerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, ocak ayında yapılması planlanan takviyeler için çalışmalara şimdiden başladı.

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Okan Buruk ve teknik heyetinin verdiği rapor sonrası harekete geçen yönetim, ara transferde kadroya katılması hedeflenen oyuncular için girişimlere başladı.

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Bu doğrultuda Galatasaray'ın kış transfer döneminde takviye yapmayı planladığı ilk bölgenin ise orta saha olduğu ortaya çıktı.

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Hatta Cimbom'un listesinin üst sıralarında yer alan bir ismin de belli olduğu öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Konuya dair sıcak transfer gelişmesini İngiliz basını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

İşte Aslan'ın ocak ayındaki bomba transferi...

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

G.SARAY'DAN SARR HAREKATI!

Footballinsider247'de yer alan habere göre; Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak için devreye girdi.

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Daha önceki transfer dönemlerinde de Cimbom'un gündemine gelen 28 yaşındaki futbolcu için yeniden bir hamle yapılacağı kaydedildi.

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Senegalli oyuncunun, Crystal Palace'tan ayrılacağı yönündeki söylentilerin devam ettiği ifade edildi.

İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Sarr'ın Palace'tan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünerek transfer girişimini yeniden gündeme getirebileceği bildirildi.

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