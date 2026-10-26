İşte Galatasaray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İngiliz basını bombayı patlattı

Ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen sarı kırmızılıların, flaş bir yıldızın transferi için devreye girdiği oraya çıktı. Günün transfer bombasını ise İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)