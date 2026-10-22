Spor yazarlarından Lille-Galatasaray maçı yorumları: Kaybetseydi derbiye düşük krediyle çıkacaktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Lille deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek 3. hafta sonunda 3 puanla tanıştı. Fotomaç gazetesi yazarları, sarı-kırmızılıların Fransız temsilcisi karşısındakini zaferini yorumladı.
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MUSTAFA ÇULCU - SLOVEN LOBİSİ
Galatasaray iyi başladığı oyunda daha ikinci dakikada Yunus'la golü buldu. Savunma hattı düz önde yakalandı erken bulduğu gol gibi beraberlik golünü de erken yedi. Gollerden sonra maçın temposu düştü. Her iki taraf da uzun toplarla gol aradı. Baskıda gecikmeler olunca rakip daha rahat alan ve oynama fırsatı buldu. Osimhen ilk yarıda isteği topları alamayınca isyan etti. Ama ikinci yarıda stoperlerin arasına derin koşularla çok etkili oldu. Sallai ikinci goldeki asisti ile ilk goldeki hatasını affettirdi. Batrakov ve Goffi'yi usandıran Barış çıkana kadar sahanın en iyisiydi. Galatasaray özellikle ikinci yarıda o eski kaliteli ve ön alan baskılarından örnekler verdi. Uzun zamandır bu kadar etkili yapamadığı 2. bölge baskısını Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapınca harika bir galibiyet geldi.
UEFA'da yönetimsel güçlerin kendi ülke hakemlerini destekleme tutarlılığı ve geleceği planlama politikalarına yıllardır tanık oluruz. Slavko Vincic'ten boşalan kadroya güçlü Sloven lobisi proaktif davranarak 36 yaşında Rade Obrenovic'i Ocak 2026'da Elit yapıverdi! Şimdi bu maçlarla da deneyim kazanıyor. Verdiği ve VAR'dan iptal edilen penaltı buralara nasıl geldiğinin ispatı gibiydi. Ferencvaros-Trabzonspor maçındaki kötü performansını da unutmadık!
7'de Lille'in attığı ilk gol öncesi Diaoune'nin Sallai'yi geçişinde faul yok, gol temiz. 23'te Osimhen'in ortasında Ngoy'un kolları kapalı penaltı olmaz. 27'de Osimhen ile kaleci Berke topa sahip olma mücadelesinde pozisyona çok geride kalan hakem hatalı bir penaltı çaldı. VAR müdahalesi yedi. Penaltı iptali doğru. 31'de Osimhen el-kol ile çok abartılı itiraz etti otoritesini yerle bir etti ama sarı gösteremedi yuttu. Böyle giderse yurttaşı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in desteği de yetmeyecek gibi...
LEVENT TÜZEMEN - ORKESTRA ŞEFİ BATRAKOV
Galatasaraylı oyuncular Devler Ligi'nde oynadıklarını nihayet Lille deplasmanında farkına vardılar. Yunus Akgün'ün erken golüyle öne geçen ama sonra skor olarak geriye düşen Galatasaray için ilk yarı çok dengesizdi. Ciddi hatalar yaptılar. Lille'in Sallai'nin bölgesinde yaptıkları ataklara engel olamadılar ve 2-1 geriye düştüler. Fransa'daki hikayenin başlangıç imzasını Aleksey Batrakov yaptı. Devre biterken Sallai'nin bindirmesi sonrası yaptığı ortaya şahane koşu atan Batrakov, arkadaşlarını soyunma odasına moralli girmesini sağladı.
Okan hoca devre arası belli ki etkili bir konuşma yapmış. Çünkü Galatasaraylı oyuncular ikinci yarıda ilk 45'teki dağınık görüntülerinden kurtulup rakibe önde baskı yapan, daha çok topa hakim olan ve birlikte hareket eden bir görünüme büründüler. Torreira'nın kafa golünün ardından Batrakov'un başlattığı, Osimhen'in bitirdiği pozisyonda gelen dördüncü gol Lille'in direncini kırdı. Eğer ikinci yarıda Osimhen son vuruşlarda ve ofsayta düşmeme konusunda dikkatli olsaydı fark daha çok büyürdü. Barış Alper ve Yunus Akgün çalışkanlıklarıyla ön plana çıkarken Batrakov bir meastro gibi orta alanda arkadaşların yönetti.
Okan hocanın Gabriel Sara'yı çıkartıp Mario Lemina'yı oyuna alması, Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisini savunmada ciddi rahatlattı. Okan Buruk'un derbiyi düşünerek çok yorulan Barış Alper ve Yunus Akgün ikilisini çıkarıp yerine Leroy Sane ve Eren Elmalı'yı alması doğru hamlelerdi. Geçen sezon Okan hocanın denediği Jakobs-Eren Elmalı ikilisini önlü arkalı oynatması Galatasaray'ın sol kanadına hem çabukluk getirdi hem de takımın savunma anlayışını güçlendirdi.
SERKAN KORKMAZ - KÜLLERİNDEN DOĞMAK
Bu Batrakov büyük topçu. Sanırım ambargo gölgesindeki Rus futbolunun Avrupa futbolundaki varoluş çığlığı oldu bu genç delikanlı. Anlayış, gelişime dönük yaklaşımla, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eşgüdümlü Cubarsi gibi hassas bir stratejiyi fazlasıyla hak ediyor. Okan Hoca, Fransa'da bir kez daha kaybetseydi, pazartesi günkü derbiye çok düşük bir krediyle çıkacaktı. Dün akşamki zaferde emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyorum. Gerçekten 'küllerinden doğmak' buna denir. Maçın (pek fazla kişi dikkat çekmese de) en önemli yanlarından biri yakın geleceğin milli takımıyla ilgiliydi.
Yıllar sonra iki takımla katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nde ancak altıncı maçımızda galibiyetle tanıştık. Gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe'nin talihsiz puan kaybı da olmasa süper olacaktı ama yine de iki takımımız için de çok heyecan verici beşer maç daha olması çok önemli. Keşke bu iki güzide kulübümüz ligdeki 'kadim' rekabetlerinin bu senelik ikinci plana atarak rekabeti 'hangimiz Avrupa'da daha başarılı olacak' sorusuyla taçlandırsa. Biliyoruz ki öyle olmayacak. Dün akşamki maçın son düdüğüyle birlikte futbolumuz Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 'yakıcı' iklimine girdi kuşkusuz. Peki o maç ne olacak? Sonucunu öngörmek çok zor ama dün akşamdan sonra artık kimin favori olduğunu biliyoruz.
ZEKİ UZUNDURUKAN - ADI ASLAN İŞTE DESTAN
Lille, Fransa Ligue 1'in ve Avrupa futbolunun köklü, istikrarlı ve güçlü takımlarından biri. Ama Galatasaray da Avrupa Fatihi! Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi bir takım. Lille'in en önemli kulüp politikası, genç ve yetenekli oyuncuları parlatıp Avrupa piyasasına sunması ve büyük paralar kazanması... İşte en yakın örneği; Lille yaz transfer döneminde ön liberosu Ayyoub Bouaddi'yi 95 milyon euro'ya Manchester City'ye; golcüsü Matias Fernandez Pardo'yu 60 milyon euro'ya Newcastle United'a sattı. Ama dün gördüğünüz gibi santrforsuz (Haraldsson sahte 9) ve yıldızsız bir kadro ile Galatasaray'a özellikle ilk yarıda zorluk çıkardılar.
İlk yarıda kalecimiz Uğurcan Çakır'a çok iş düştü. Yine savunmada çok basit hatalar yaptık. Hamle ve zamanlamada geç kaldık. Yediğimiz ikinci golde orta alanda Sara topu kaptırdı. Savunmada Abdülkerim topu uzaklaştıramadı. İlk yarıda çok da ortalarda görünmeyen bir Sara izledik yine. Ne topa bastı Sara ne de sorumluluk aldı. Bütün yük her zaman olduğu gibi Torreira'nın omuzlarına bindi. Maçın daha başında soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Lille savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün filelere gönderdi. Çok erken golü bulduk ve rüzgarı arkamıza aldık. Ama Lille, geriye düşmesine rağmen ilk yarıda hiç pes etmedi, oyundan düşmedi. Özellikle sol kanattan kalemize çok geldi Fransız ekibi.
Yunus Akgün oyunun hücum tarafında çok etkiliydi. Ama Sallai'ye yeteri kadar yardımcı olamadı. Bu arada Sallai, Batrakov'un attığı şık kafa golünde ceza sahasına harika bir orta kesti. Okan Buruk maçtan önce savunma arkasına atılacak toplara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamıştı. İlk golü bu şekilde yedik. Diaoune, savunmamızın arkasına atılan bir topta Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ve golü attı. Yani çalıştığımız yerden golü yedik aslında. Pierre Mauroy Stadı'nda 2-1 geriye düşmemize rağmen pes etmedik ve soyunma odasına 2-2 beraberlikle gitmesini bildik. Bu arada ilk yarıda hakem Obrenovic, Osimhen-Berke mücadelesine lehimize penaltı verdi. Ama Berke'nin Osimhen'e bir müdahalesi yoktu.
O yüzden penaltı VAR uyarısı ile iptal oldu. Maç boyunca önüne atılan toplara çok hızlı koşular yaptı Osimhen. Ama arkadan gelen oyuncu olmayınca, Osimhen zor pozisyonlarda şut atmak zorunda kaldı ya da rakip savunma araya girdi. İkinci yarının başında yine öne geçmeyi başardık. Kornerden yani duran toptan üçüncü golü bulduk. Torreira, kornerden gelen topa arkası kaleye dönük olmasına rağmen sıyırtma bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Berke'nin de büyük hatası sonucunda top Lille ağları ile buluştu.
Ancak UEFA golü Bentaleb'e yazdı. Lille deplasmanında Batrakov harika bir performans ortaya koydu. Bir gol attı, takımını bir maestro gibi yönetti. Bu golden sonra oyunu tek kaleye çevirdik. Batrakov'un başlattığı hızlı atakta ceza sahası önünde Barış Alper topu Osimhen'e aktardı. Osimhen de eski takımı Lille'in filelerini havalandırdı. Fransa'da bir anda 4-2 öne geçtik. Hem de ikinci yarıdaki iyi oyunumuzla. Ardından neler kaçırdık neler! İşte bu kadar! Lille'i yıktık geçtik, hem de ne oyunla! Tebrikler Galatasaray...