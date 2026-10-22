Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

Manchester United'da Como karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Michael Carrick'in taktiklerini eleştiren Bruno Fernandes'in açıklamaları gündem oldu. İngiliz ekibindeki kötü gidişat sürerken Portekizli yıldızın devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Galatasaray ve Barcelona'nın da 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi.