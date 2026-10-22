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Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

Manchester United'da Como karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Michael Carrick'in taktiklerini eleştiren Bruno Fernandes'in açıklamaları gündem oldu. İngiliz ekibindeki kötü gidişat sürerken Portekizli yıldızın devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Galatasaray ve Barcelona'nın da 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi.

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Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

Bruno Fernandes, Manchester United'ın Como'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada teknik direktör Michael Carrick'in taktiklerini eleştirdi.

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Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

Bu sonuç, Manchester United'ın başında yedi maçtır galibiyet alamayan Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Kulüpteki ilk sezonunu kalıcı teknik direktör olarak geçiren İngiliz çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağına yerleşti.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Carrick, İtalya'da kendilerini desteklemek için deplasmana gelen Manchester United taraftarlarından özür dilemek amacıyla maçın ardından ellerini kaldırdı.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

GÖREVDEN ALINMASI İSTENİYOR

Sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan teknik adamın görevden alınmasını isteyenlerin sayısı da arttı.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

FERNANDES'TEN AĞIR SÖZLER

67. dakikada oyundan alınan Bruno Fernandes ise ağır yenilginin ardından takımın oyun anlayışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

"BU İLK KEZ YAŞANMIYOR"

Manchester United kaptanı, "Bu ilk kez yaşanmıyor. Maça yine kötü başladık ve rakip çok erken gol attı." ifadelerini kullandı.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

"YETERİNCE BASKI YAPAMADIK"

"Topa yeterince baskı yapamadık, topla birlikte yeterince iyi hareket edemedik ve birçok şey istediğimiz gibi gitmedi.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

"BUNDAN KURTULMAK ZOR"

Erken gol yemek, maça yenilgiyi kabullenmiş bir ruh haliyle başlamamıza neden oluyor. Bundan kurtulmak zor. Cesur olmaya, topa sahip olmaya ve bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bunu başaramazsak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız çok zor olacak.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

"ALAN BIRAKTIĞINIZDA ÖZGÜVEN KAZANIYORLAR"

Teknik ekibin bire bir baskı yapmamaya, bazen arkada boşluk bırakıp topu kazanmak için rakibi beklemeye yönelik bir tercihi var. Ancak bu tür takımlara alan bıraktığınızda özgüven kazanmalarını sağlıyorsunuz.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

"RİSK ALARAK ÖNDE BASKI YAPMALISINIZ"

Bu konuyu değerlendirmek teknik direktörün ve teknik ekibin işi, benim değil. Bazen baskı altında daha cesur olmalı, risk alarak önde baskı yapmalı ve rakibi rahatsız etmelisiniz.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

"BUNU BAŞARAMADIK"

Gördüğünüz gibi onların stoperi, kendi yarı sahamızda beni karşılamak için öne çıkıyordu. Bir takım olarak bizim de bunu yapmamız gerekiyordu ancak bunu başaramadık."

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

GALATASARAY İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Manchester United'da yaşanan kötü gidişat ve Fernandes'in teknik ekibin oyun tercihlerini kamuoyu önünde eleştirmesiyle birlikte Okan Buruk'un oyun anlayışıyla benzer şekilde düşünmesi, Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirebilir.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR

Sarı-kırmızılıların daha önce gündemine gelen dünya yıldızları arasında yer alan Fernandes'in, İngiliz ekibindeki sorunların devam etmesi durumunda devre arasında ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor.

Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı

BARCELONA DA İLGİLENİYOR

Yıldız oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona'nın da ilgilendiği ifade edildi.

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