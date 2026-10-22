Bruno Fernandes'ten Carrick'e ağır eleştiri! Galatasaray'ı hatırlattı
Manchester United'da Como karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Michael Carrick'in taktiklerini eleştiren Bruno Fernandes'in açıklamaları gündem oldu. İngiliz ekibindeki kötü gidişat sürerken Portekizli yıldızın devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Galatasaray ve Barcelona'nın da 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi.
Giriş Tarihi:
Bruno Fernandes, Manchester United'ın Como'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada teknik direktör Michael Carrick'in taktiklerini eleştirdi.
Bu sonuç, Manchester United'ın başında yedi maçtır galibiyet alamayan Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.