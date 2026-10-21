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Lucas Torreira: Çok mutluyuz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. Mücadelenin ardından Cimbom'da Lucas Torreira galibiyeti değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Lucas Torreira: Çok mutluyuz!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 4-2'lik skorla kazandı. Mücadelenin ardından Lucas Torreira galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLERİ

"Çok zor bir maçtı. Şampiyonlar Ligi maçları zaten böyle olur. Gelirken zor olacağını biliyorduk. İlk golü hızlı bulduk. 2 tane gol buldular. Devreye 2-2 girdik ve ardından kazandık. Çok mutluyuz. Bu tip maçlar böyle olur zaten."

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