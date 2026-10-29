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Victor Osimhen baba oldu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Osimhen ve eşi Stefanie'nin Liora Audrey adını verdikleri kız çocukları dünyaya gelirken, sarı-kırmızılı kulüp çifti tebrik etti.

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Victor Osimhen baba oldu

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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