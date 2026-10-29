Victor Osimhen baba oldu
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Osimhen ve eşi Stefanie'nin Liora Audrey adını verdikleri kız çocukları dünyaya gelirken, sarı-kırmızılı kulüp çifti tebrik etti.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in bir kız çocuğu dünyaya geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
🍼 Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz! 🧿 https://t.co/itdzTahinG— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2026