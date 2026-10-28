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Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Ara transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Her iki takımın da ocak ayı öncesi aynı yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. Konuya dair haberi ise İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırırken gündeme İngiltere'den flaş bir isim geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Brighton'da forma giyen İsveçli orta saha oyuncusu Yasin Ayari'nin geleceği belirsizliğini korurken, iki takımın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

TeamTalk'un haberine göre, Brighton ile Ayari arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin genç futbolcuya olan ilgisinin arttığı ve Chelsea'nin transfer için devreye girdiği kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

GALATASARAY'DAN AYARI HAMLESİ!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Yasin Ayari'yi alternatifler arasında değerlendirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların İsveçli futbolcuya olan ilgisinin daha önceki transfer dönemlerine dayandığı ve Brighton'daki gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Cimbom'un özellikle orta sahada dinamizmi artırabilecek, hem savunma hem de hücum geçişlerinde etkili olabilecek bir oyuncu arayışında olduğu dönemde Ayari ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

23 yaşındaki futbolcunun genç yaşı ve Premier Lig tecrübesi, yıldız ismi Galatasaray açısından dikkat çekici bir transfer adayı haline getiriyor. Ancak sarı-kırmızılıların transfer için henüz resmi bir girişim yapmadığı bildirildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

FENERBAHÇE DE TAKİPTE!

Yasin Ayari transferinde Galatasaray'ın karşısına Fenerbahçe de çıkabilir. Sarı-lacivertliler de İsveçli orta saha oyuncusunun durumunu takip eden kulüpler arasında bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına transfer piyasasındaki alternatifleri değerlendirdiği belirtilirken, Brighton ile yapılacak sözleşme görüşmelerinin sonucu Ayari'nin geleceği açısından belirleyici olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

İki ezeli rakibin aynı oyuncuyla ilgilenmesi, transfer sürecini daha da dikkat çekici hale getirmiş durumda.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

CHELSEA DE DEVREYE GİRDİ!

Bu gelişmelerin haricinde İngiliz devi Chelsea'nin de Yasin Ayari'yi gündemine aldığı bildirildi. Londra ekibinin sportif direktörü Paul Winstanley'nin, Brighton'da daha önce görev yapmış olması ve oyuncuyu yakından tanıması, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

BRIGHTON'IN ELİ GÜÇLÜ!

Brighton, takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Ayari'yi kadrosunda tutmak istiyor. İsveçli futbolcunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da İngiliz ekibinin kontratı bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Buna rağmen taraflar arasında yeni sözleşme konusunda henüz uzlaşma sağlanamaması, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi oyuncuyla ilgilenen kulüplerin gelişmeleri takip etmesine neden oluyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Ayari'nin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, Brighton'ın oyuncuyu bırakmaya karar vermesi halinde yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

TRANSFERDE GÖZLER OCAK AYINDA

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Yasin Ayari'nin geleceği, Brighton ile yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. İngiliz ekibinin sözleşme uzatma konusunda atacağı adımlar, olası transferin şartlarını da doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Galatasaray ve Fenerbahçe açısından dikkat çeken transfer gelişmesinde Chelsea'nin de devreye girmesi rekabeti artırırken, Ayari'nin ocak ayında takımından ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu.

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