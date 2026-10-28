Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldız için karşı karşıya! Transferde bir derbi daha

Ara transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Her iki takımın da ocak ayı öncesi aynı yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. Konuya dair haberi ise İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)