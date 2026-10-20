Galatasaray'da Okan Buruk’tan Uğurcan Çakır’a özel görüşme! Lille maçı öncesi tam destek
Barcelona karşısında 4 gol yemesine rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken Uğurcan Çakır'a, Lille maçı öncesi Okan Buruk'tan moral geldi. Tecrübeli teknik adamın milli kaleciyle özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte toplantının detayları...
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanırken teknik direktör Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'a moral desteği geldi.
Barcelona karşısında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken tecrübeli file bekçisiyle bire bir görüşen Buruk'un, öğrencisine güvendiğini belirterek Lille maçı öncesi destek verdiği öğrenildi.
Barcelona karşısında kalesinde 4 gol gören ancak yaptığı kritik müdahalelerle daha farklı bir mağlubiyetin önüne geçen Uğurcan Çakır, Lille karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.
Milli kalecinin, "Lille karşısında gerçek gücümüzü görecekler, Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarımızı alacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi.
OKAN BURUK'TAN GÜVEN MESAJI
Posta'nın haberine göre Kritik mücadele öncesinde tecrübeli kaleciyle özel bir görüşme gerçekleştiren Okan Buruk'un, öğrencisine moral verdiği öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın, Avrupa'da alınan sonuçların Uğurcan'ın öz güvenini etkilememesi gerektiğini vurguladığı ve başarılı kaleciden Lille maçında tüm gücüyle mücadele etmesini istediği aktarıldı.
Buruk, görüşmede oyuncusuna "Avrupa'da aldığımız skorlar öz güvenini düşürmemeli. Sen çok iyi bir kalecisin; senden Lille maçında tüm yüreğinle mücadele etmeni ve galibiyete katkı sağlamanı istiyorum" diyerek tam destek verdiği öğrenildi.
GALATASARAY'DAN UEFA'YA GÜVENLİK BAŞVURUSU
Sarı-kırmızılı yönetim, Lille maçı öncesinde Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle takım kafilesi ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın maçın oynanacağı yerin değiştirilmesini talep etmediği, bunun yerine güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği ifade edildi.
LILLE MAÇINDA BEKLENEN 11 ŞEKİLLENİYOR
Galatasaray'da Lille karşılaşması öncesinde ilk 11 çalışmaları da devam ediyor.
Okan Buruk'un kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmesi beklenirken savunma hattında Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'un görev alması öngörülüyor.
Orta sahada Torreira ile Lemina ikilisini değerlendiren Buruk'un, bu oyuncuların önünde Batrakov'a şans vermesi bekleniyor.
Hücum hattında ise sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Barış Alper Yılmaz ve ileri uçta Victor Osimhen'in görev alması öngörülüyor.