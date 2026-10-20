Galatasaray'da Okan Buruk’tan Uğurcan Çakır’a özel görüşme! Lille maçı öncesi tam destek

Barcelona karşısında 4 gol yemesine rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken Uğurcan Çakır'a, Lille maçı öncesi Okan Buruk'tan moral geldi. Tecrübeli teknik adamın milli kaleciyle özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte toplantının detayları...