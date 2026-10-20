Galatasaray, Lille maçı kamp kadrosunu açıkladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray, Fransa kafilesini açıkladı.
Sarı-kırmızılılarda takımla antrenmanlarda yer alan Wilfried Singo, Lille maçı kamp kadrosunda yer aldı.
Sakatlığı bulunan Rafael Leao ise Fransa'ya götürülmeyecek.
İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina.
✈️ Lille maçı kamp kadromuz. #LOSCvGS #UCL https://t.co/8ZbkVWIxQf— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 20, 2026