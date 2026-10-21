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Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesinde fotomac.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Fransız gazeteci, sarı-kırmızılıların dikkat etmesi gereken iki futbolcuya dikkat çekti. İşte maç öncesi öne çıkan açıklamalar...

Giriş Tarihi:
Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 3. haftasında deplasmanda Lille ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

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Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden puan ya da puanlarla dönmek ve ilk 24 hedefinden uzaklaşmamak istiyor.

Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

Ligue 1 ekibi ile oynanacak 'kader maçı' öncesi Fransız basınından gelen maç önü değerlendirmesi dikkat çekti.

Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

fotomac.com.tr'nin Top Mercato'dan Romain Lantheaume gerçekleştirdiği röportajda Lille-Galatasaray maçı yorumlanırken, Fransız gazetecinin transfer sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

"Galatasaray'ın scout ekibi yerinde olsaydınız bu maçta takip edeceğiniz isimler kimler olurdu?" sorusunu yanıtlayan Romain, Lille'de Galatasaray maçında görev alacak 2 isme dikkat çekti. İşte o ifadeler...

Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

"EN UMUT VAAT EDEN OYUNCULAR..."

"Scoutlar için talihsiz bir durum olarak, Lille'in en umut vaat eden oyuncuları ya Tiago Santos ve Hamza Igamane gibi sakat ya da Ethan Mbappe gibi cezalı."

Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

"Hakon Arnar Haraldsson ve Ngal'ayel Mukau, Premier Lig'e büyük transferler yapmaya aday görünüyordu, ancak her ikisi de son aylarda performanslarında bir duraklama yaşadı."

Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

"SCOUT EKİBİ YERİNDE OLSAM..."

"Bu nedenle, scouet ekibinin yerinde olsaydım, ciddi bir sakatlık nedeniyle gelişimi yavaşlasa da güvenilirliğini koruyan Alexsandro ile daha çok öngörüye dayanan Nathan Ngoy'dan oluşan stoper ikilisine daha yakından dikkat ederdim. İkili birbirini iyi tamamlıyor."

Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

27 yaşındaki Brezilyalı stoper Alexsandro, 15 milyon euro piyasa değerine sahip ve sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

Belçika Milli Takımı'nda forma giyen 23 yaşındaki Nathan Ngoy ise 25 milyon euro piyasa değeri ile Avrupa devlerinin yakından takip ettiği bir isim konumunda.

#Lille #Ethan Mbappe #UEFA Şampiyonlar Ligi #Galatasaray
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