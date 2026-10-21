fotomac.com.tr'nin Top Mercato'dan Romain Lantheaume gerçekleştirdiği röportajda Lille-Galatasaray maçı yorumlanırken, Fransız gazetecinin transfer sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
"Galatasaray'ın scout ekibi yerinde olsaydınız bu maçta takip edeceğiniz isimler kimler olurdu?" sorusunu yanıtlayan Romain, Lille'de Galatasaray maçında görev alacak 2 isme dikkat çekti. İşte o ifadeler...
"Hakon Arnar Haraldsson ve Ngal'ayel Mukau, Premier Lig'e büyük transferler yapmaya aday görünüyordu, ancak her ikisi de son aylarda performanslarında bir duraklama yaşadı."
"SCOUT EKİBİ YERİNDE OLSAM..."
"Bu nedenle, scouet ekibinin yerinde olsaydım, ciddi bir sakatlık nedeniyle gelişimi yavaşlasa da güvenilirliğini koruyan Alexsandro ile daha çok öngörüye dayanan Nathan Ngoy'dan oluşan stoper ikilisine daha yakından dikkat ederdim. İkili birbirini iyi tamamlıyor."
27 yaşındaki Brezilyalı stoper Alexsandro, 15 milyon euro piyasa değerine sahip ve sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.
#Lille #Ethan Mbappe #UEFA Şampiyonlar Ligi #Galatasaray