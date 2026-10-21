Lille'den Galatasaray'a transfer önerisi: Scout ekibinin yerinde olsam...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesinde fotomac.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Fransız gazeteci, sarı-kırmızılıların dikkat etmesi gereken iki futbolcuya dikkat çekti. İşte maç öncesi öne çıkan açıklamalar...