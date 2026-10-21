CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Orta sahaya bir takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, gündemine CSKA Moskova forması giyen genç yıldız Matvey Kislyak'ı aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Cimbom; Rus pazarını sevdi... Sarı-kırmızılılar sezon başında güçlü bir yatırım yaparak Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Aleksey Batrakov'u renklerine bağlamıştı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Devre arasında orta saha isteyen sarı kırmızılılar gözünü yeniden Rusya'ya çevirdi.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Fotomaç'ın haberine göre, CSKA Moskova'da oynayan ve Rus futbolunun Batrakov ile birlikte en beğenilen isimlerinden olan Matvey Kislyak da Galatasaray'ın gündemine girdi.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Yönetim, scout ekibinin onay verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da "Alınırsa faydalı olur" dediği 21 yaşındaki oyuncu için CSKA Moskova ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Kislyak, merkez orta saha pozisyonunda oynuyor.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

1.80 boyundaki futbolcu aynı zamanda 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Kislyak, Batrakov'u izlemek için Galatasaray maçlarını kaçırmadığını söyledi.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Kendisine yöneltilen "Onunla birlikte oynamak ister misin?" yönündeki soruya da "Neden olmasın.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Kariyerimde önemli bir adım olur" yanıtını vererek yeşil ışığı yaktı.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

25 GOLE KATKI
Matvey Kislyak, CSKA Moskova alt yapısında yetişti.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Rus ekibinde A Takımda 98 karşılaşmada boy gösterdi.

Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Genç yıldız, 13 gol attı. 12 de asist yaptı.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray deplasmanda Lille karşısında! İşte Okan Buruk'un 11'i
Sonraki Haber
G.Saray deplasmanda Lille karşısında! İşte Okan Buruk'un 11'i