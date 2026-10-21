Galatasaray'dan genç Rus yıldıza kanca! Batrakov'un ardından...

Cimbom; Rus pazarını sevdi… Sarı-kırmızılılar sezon başında güçlü bir yatırım yaparak Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Aleksey Batrakov'u renklerine bağlamıştı. Devre arasında orta saha isteyen sarı kırmızılılar gözünü yeniden Rusya'ya çevirdi. Fotomaç'ın haberine göre, CSKA Moskova'da oynayan ve Rus futbolunun Batrakov ile birlikte en beğenilen isimlerinden olan Matvey Kislyak da Galatasaray'ın gündemine girdi. Yönetim, scout ekibinin onay verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da "Alınırsa faydalı olur" dediği 21 yaşındaki oyuncu için CSKA Moskova ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kislyak, merkez orta saha pozisyonunda oynuyor. 1.80 boyundaki futbolcu aynı zamanda 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Kislyak, Batrakov'u izlemek için Galatasaray maçlarını kaçırmadığını söyledi. Kendisine yöneltilen "Onunla birlikte oynamak ister misin?" yönündeki soruya da "Neden olmasın. Kariyerimde önemli bir adım olur" yanıtını vererek yeşil ışığı yaktı. 25 GOLE KATKI Matvey Kislyak, CSKA Moskova alt yapısında yetişti. Rus ekibinde A Takımda 98 karşılaşmada boy gösterdi. Genç yıldız, 13 gol attı. 12 de asist yaptı. Matvey Kislyak, 25 gole direkt katkı verdi. Alt yapı karşılaşmalarıyla beraber toplam 155 mücadelede hiç kırmızı kart görmedi.