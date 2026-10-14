Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iki yıldız için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Virgil van Dijk ve Bruno Fernandes için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...(GS spor haberi)