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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iki yıldız için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Virgil van Dijk ve Bruno Fernandes için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı bazı futbolculardan henüz verim alamayan ve bu bağlamda hata yaptığını anlayan Galatasaray yönetimi, gözünü ocak ayına çevirdi.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Özellikle orta sahaya ve stoper bölgesine takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılı idarecilerin hedefinde iki süper star var: Virgil van Dijk ve Bruno Fernandes...

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Galatasaray'ın transferden sorumlu yetkilileri, kasım ayındaki milli arada iki yıldız için hem kulüpleriyle hem de menajerleriyle irtibata geçecek.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

HEDEF FORMAYI GİYDİRMEK
Ana hedef; iki oyuncuya da sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giydirmek... Galatasaray'ın eski oyuncusu Ömer Bayram'ın şimdiden Van Dijk'la bu konuda fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Hem Fernandes hem de Van Dijk'ı sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de istemiş ancak oyuncuların kulüplerini ikna edememişti.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Yönetimin 5'inci şampiyonluk yolunda iki yıldıza da Galatasaray formays giydirmek istediği gelen bilgiler arasında... İki oyuncunun da sözleşmesi 2027 haziran ayında bitiyor.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

ŞEYTANLARDA 7. SEZONU
Ocak 2020'de Sporting Lizbon'dan 65 milyon euroya transfer edilen Bruno Fernandes, tam 7 sezondur Manchester United formasını terletiyor.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Portekizli oyuncu, bir süredir de İngiliz ekibinin kaptanlığını yapıyor.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

ATLETICO MADRID VE JUVENTUS DA TALİP
İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Atletico Madrid ve Juventus da Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Ancak haberlerde; iki kulübün de oyuncuya Galatasaray kadar maaş veremeyeceği vurgulandı.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

100 MİLYONU GÖRDÜ
Van Dijk, 35 yaşında olmasına rağmen halen dünyanın en iyi stoperi olarak gösteriliyor. Hollandalı oyuncu, 100 milyon euro değere ulaşan ilk ve tek stoper...

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

EN PAHALI STOPERLERDEN
Vigril van Dijk, dünyanın en pahalı stoper transferleri arasında yer alıyor...

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Hollandalı oyuncu, 2018'de Southampton'dan Liverpool'a tam 84 milyon 650 bin euroya gitti. Dünya tarihinde en pahalı üçüncü stoper konumunda.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

HAMZAOĞLU DÖNEMİNDE İSTENDİ
Van Dijk, 2014-2015 sezonunda Celtic'te forma giyerken Galatasaray'ın gündemine geldi.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte hedefteki yıldızlar...

Dönemin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Hollandalı oyuncunun transferi istedi ancak Southampton, elini çabuk tutarak o dönem Van Dijk'ı kadrosuna kattı.

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