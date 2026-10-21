Fransız gazeteciden Galatasaray itirafı: Yıldız transferlerinden etkileniyoruz!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takımın da kazanmaktan başka çaresi olmadığı kritik karşılaşma öncesi Fransız gazeteciden dikkat çeken bir itiraf geldi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Fransız basınının analizleri dikkat çekiyor.
Son olarak Top Mercato'dan Romain Lantheaume, 21 Ekim Çarşamba günü sahne alacak maça dair görüşlerini fotomac.com.tr'ye paylaştı.