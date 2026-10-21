Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray, ilk iki haftada alınan mağlubiyetler sonrası Fransa'dan 3 puansız dönmek istemiyor. Öte yandan Okan Buruk'un öğrencileri bir ilki başarmak için sahaya çıkacak. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak Galatasaray, kritik mücadelede bir ilki başarmak istiyor. Avrupa kupalarında daha önce Türk takımlarıyla 6 kez karşılaşan Lille, bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibini mağlup ederek Lille'e karşı ilk galibiyetini alan Türk takımı olmayı hedefliyor.
GALATASARAY, LILLE İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan Galatasaray, farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 114 takımla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Lille maçıyla birlikte Avrupa kupalarında mücadele ettiği takım sayısını 115'e çıkaracak.