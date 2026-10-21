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Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray, ilk iki haftada alınan mağlubiyetler sonrası Fransa'dan 3 puansız dönmek istemiyor. Öte yandan Okan Buruk'un öğrencileri bir ilki başarmak için sahaya çıkacak. İşte detaylar...

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Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak Galatasaray, kritik mücadelede bir ilki başarmak istiyor. Avrupa kupalarında daha önce Türk takımlarıyla 6 kez karşılaşan Lille, bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibini mağlup ederek Lille'e karşı ilk galibiyetini alan Türk takımı olmayı hedefliyor.

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Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

GALATASARAY, LILLE İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan Galatasaray, farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 114 takımla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Lille maçıyla birlikte Avrupa kupalarında mücadele ettiği takım sayısını 115'e çıkaracak.

Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

Şampiyonlar Ligi'nde 19. sezonunu geçiren Galatasaray ile bu organizasyonda 9. kez boy gösteren Lille, ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI 22 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransız temsilcileriyle oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 23 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 37 gol gördü.

Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

Monaco, Marsilya, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Nantes ile karşılaşan Galatasaray, Lille ile birlikte Avrupa kupalarında mücadele ettiği altıncı Fransız takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda zorlanan Galatasaray, oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 6 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

Galatasaray, Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 mağlup ederek aldı. Bu karşılaşmanın ardından Fransa ekiplerine 6 kez konuk olan Cimbom, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

LILLE, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI MAĞLUP OLMADI

Lille, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla oynadığı 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Fransız temsilcisi, bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşan Lille, Galatasaray ile birlikte Avrupa kupalarında mücadele ettiği üçüncü Türk takımı olacak.

Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

Sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanında hem Lille'in Türk takımlarına karşı yenilmezlik serisini sonlandırmayı hem de Avrupa kupalarında Fransız ekiplerine karşı deplasman galibiyeti hasretini bitirmeyi amaçlıyor.

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