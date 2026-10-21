Galatasaray, Lille karşısında bir ilk peşinde! Daha önce bunu yapan olmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray, ilk iki haftada alınan mağlubiyetler sonrası Fransa'dan 3 puansız dönmek istemiyor. Öte yandan Okan Buruk'un öğrencileri bir ilki başarmak için sahaya çıkacak. İşte detaylar...