UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarı belli dakikaya kadar istediklerimizi yaptık golü bulduk. İkinci golü de bulduk ama iptal oldu. İlk yarı sonuna doğru çok çekildik, hiç istemediğim bir şey; Barcelona'ya karşı... Kalenize yaklaşmaları tehlike, bunu biliyorduk. Yediğimiz gol şans golü... Yamal düştü, top arada kaldı.... Devre arası öne doğru çıkmamız gerektiğini söyledim ama çok erken 3-1 oldu. Maç bir anda değişti. Skor arttıkça moral düştü. İspanya'da dünya şampiyonu olan 7-8 oyuncusu var. Bu senenin çok formda oyuncuları vardı. Baskı yapıyoruz ama baskılarda "Top kaybedecekler mi?" derken çıkıyorlar... Pedri mesela, Rodri... Böyle bir takıma karşı hücum pres zordu. Zaman zaman denedik. Oyuncu değişiklikleri de sonuç getirmedi. Giren oyuncuları da çok etkiliydi. 2-0 olsa, belki yükseleceğimiz maç olabilirdi ama ikinci yarıda erken goller koparttı bizi. Belli şeyleri iyi, belli şeyleri kötü yaptık. Oyunculara söyleyecek çok bir şey yok."

"Ülke futbolunu iyi temsil ettik. Türk futbolunun iyi şeyler yapabileceğini gösterdik belli dakikalarda... Stat ve seyirci atmosferi olarak da Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik."

"YİNE BENZER SENARYO!"

"Sporting maçında ilk yarı rakibimiz bir kere geldi ve gol yedik. İkinci yarıda 3-1 olunca oyundan düştük. Benzer senaryo yaşadık. Tecrübeli oyuncularımız var, düzeltmemiz gerek. Sadece teknik adamın değil oyuncuların da sahada dokunuşu önemli Tekrar ateşlemek önemli... Çok aceleci davrandık. Barcelona baskı yaptı ama her topu uzun oynamamız gerekmiyordu. Sahada da oynarken oyunu iyi analiz etmemiz gerekli. Oyuncuların oyunu daha iyi anlamazı ve yaşaması gerekiyor. Bunu belli bölümde yaptık ama geriye düşünce yapamadık."

LEAO, SANE PERFORMANSLARI

"Rafael Leao oyun içinde iyi şeyler yaptı, golde asisti yapan isim oldu. Savunmaya daha çok geldi, pozitif bir şey. Kolay değil, o da bir süreçten geçiyor. Ben performansından memnunum. Leroy Sane 3-1 sonrası oyuna girdi. Onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım. Onlara güveniyoruz. Çok önemli oyuncular ve çok daha iyisini yapacaklar. Onlarla çalışmaktan mutluyum. Daha iyisini yapacaklar, inanıyorum."