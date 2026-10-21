Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e konuk olacak. Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte Lille - Galatasaray müsabakasının muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamamıştı. Deplasmanda Sporting Lizbon'a yenildikten sonra evinde de Barcelona'ya teslim olan Cimbom'un 2 karşılaşma sonunda puanı bulunmuyor. Eksi 5 averajla 35. sırada bulunan sarı-kırmızılılar bugün eksi 4 averajla bir basamak üzerinde yer alan ve puanı olmayan Lille'e konuk olacak. 19.45'te Pierre- Mauroy Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rade Obrenovic yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Aslan bu maça konsantrasyonu tam olarak hazırlandı.



3 PUANA ODAKLANDI

Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 aşamasını görmüştü. Daha ileri noktaları hedefleyen Aslan, Lille maçıyla beraber bir çıkış yakalamayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri de 3 puana odaklanmış durumdalar. Buruk öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Güçlü bir kadromuz var. Avrupa'ya yeniden Galatasaray'ı hatırlatmanın vakti geldi. Her şey sizin elinizde. Kalitenizi biliyorum, ben size güveniyorum. Bu maçı kazanalım ve Fenerbahçe derbisine de moralli gidelim" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı da bir motivasyon konuşması yaptı.



VE SINGO DÖNDÜ

Cimbom'da uzun süredir sakat olan Wilfried Singo son 2 gün takımla birlikte antrenmanlara çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Fildişi Sahilli savunma oyuncusunu Lille mücadelesinin kafilesine dahil etti. Singo bu maçta ilk 11'de başlamayacak. Maçın skoruna göre son dakikalarda forma giyme ihtimali bulunuyor. Buruk, Singo'yu Fenerbahçe maçına saklayacak.



GÜVENLİKLER ARTIYOR

Sarı-kırmızılıların, Lille ile oynayacağı maç öncesinde şehirde güvenlik önlemleri artırıldı. Lille'in Fransa Ligi maçlarında 450 güvenlik görevlisi çalışıyordu. Fransa'da son dönemde yaşanan kargaşanın ardından bu rakamlar yükseltildi. Yaklaşık 1000 kadar polis hem sokaklarda hem de stat içinde görev yapacak. Olası olayların önüne geçmeye çalışacak.



KABUS BİTSİN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda son olarak 5 Kasım 2025'te Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Ardından çıktığı 5 karşılaşmada beraberlik alamadı. Monaco, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Sporting Lizbon'a yenildi.



ERTELEME YOK SEYİRCİ VAR

Galatasaray, Fransa'da haftalardır devam eden ve birçok şehri teslim alan şiddet olayları sebebiyle UEFA'ya başvurmuştu. Sarı-kırmızılıların erteleme talebi kabul edilmedi. UEFA sokağa çıkma yasağının olduğu Lille'de, karşılaşmanın seyircili oynanacağını da açıkladı. Galatasaray cephesi bunun üzerine organizasyonun sorumluluğunun UEFA'da olduğunu hatırlatarak ekstra güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

172

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 171 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar, 46 galibiyet elde etti. 40 maç beraberlikle sonuçlandı. 85 karşılaşmayı kaybetti. Galatasaray 26 Eylül 2001 tarihinde deplasmanda Nantes'ı mağlup etmişti. 25 yılda 6 defa gittiği Fransa deplasmanlarından galibiyet çıkaramadı. 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Andre, Bentaleb, Bakwa, Mukau, Haraldsson, Giroud



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen