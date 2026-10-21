Fransız basınından Lille-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı yorumlar!
Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamayan Galatasaray, Lille deplasmanında çıkış arıyor. Kritik mücadele öncesinde Fransız basınında yapılan dikkat çekici değerlendirmeler, karşılaşmaya dair beklentileri gündeme taşıdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, zorlu Lille deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Lig aşamasının 3. haftasında oynanacak karşılaşmadan sarı-kırmızılılar, puan veya puanlarla dönmek ve Ligue 1 ekibi karşısında siftah yapmak istiyor.
Kritik mücadele için geri sayım sürerken fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere, Tribuna.com'dan Vincent Tanguy ile Lille-Galatasaray maçına dair dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi.