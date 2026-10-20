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Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi kadro planlaması sürerken takımdan gönderilmesi planlanan isimle alakalı dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncu için menajerinin bir takımla ayrılık için görüştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
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Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle zirve yarışında avantajını korudu.

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Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Lille deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kritik maçtan galibiyetle dönerek Avrupa'nın en büyük arenasında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Yoğun maç takviminde yoluna devam eden Cimbom, bir yandan da kadro yapılanmasına ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Sezonun ikinci yarısı için planlamalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da yönetim, takımdaki oyuncuların geleceğine yönelik kararları da gündeminde tutuyor.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

3 İSİMLE YOLLAR AYRILABİLİR

Sarı-kırmızılılar, devre arasında Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile yollarını ayırabilir.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanmasına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

YÖNETİMDEN YENİ TAKVİYE İSTEĞİ

Yönetimin, takıma yeni takviyeler yapabilmek için mevcut kadrodaki bazı isimlerle ilgili kararlar alması bekleniyor.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Bu süreçte Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği futbolcuların geleceği de önem taşıyor.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Sarı-kırmızılıların bonservisini elinde bulundurduğu isimlerden biri hakkında ise dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

CUESTA'YA SÜRPRİZ TALİP

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Kolombiya'nın köklü ekiplerinden Junior Barranquilla, Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Barranquilla yönetiminin, transfer ihtimalini değerlendirmek adına oyuncunun temsilcisiyle temasa geçtiği öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

5.75 MİLYON EURO

Galatasaray ile Vasco da Gama arasında yapılan sözleşmeye göre, Brezilya ekibinin Kolombiyalı stoper için 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYABİLİR

Vasco'nun satın alma opsiyonu bulunsa da bu hakkın kullanılıp kullanılmayacağı henüz netlik kazanmadığı haberde yer alan bilgiler arasında.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

ÖNCELİKLİ HEDEFLERDEN BİRİ

Kolombiya ekibi Junior Barranquilla'nın ise 2027 yılında mücadele edeceği Libertadores Kupası öncesinde savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediği ve Cuesta'nın bu doğrultuda öncelikli hedeflerden biri olduğu belirtildi.

Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu

PERFORMANSI

Bu sezon Vasco da Gama ile 31 maçta görev alan Cuesta, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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