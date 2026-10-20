Galatasaraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi! Menajeriyle ilk temas kuruldu
Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi kadro planlaması sürerken takımdan gönderilmesi planlanan isimle alakalı dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncu için menajerinin bir takımla ayrılık için görüştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle zirve yarışında avantajını korudu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Lille deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kritik maçtan galibiyetle dönerek Avrupa'nın en büyük arenasında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.