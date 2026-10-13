Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! İşte Barcelona maçındaki o pozisyon
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılıların rakibi karşısında 34. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'dan iptal edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı.
Sarı kırmızılı ekibin 34. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan Barış Alper Yılmaz için gelen ofsayt uyarısının ardından Cimbom'un bulduğu 2. gol iptal oldu.
İŞTE O POZİSYON:
Temsilcimiz Galatasaray'ın köşe vuruşundan bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. https://t.co/NSqc6gNKxn— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026