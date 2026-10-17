Okan Buruk: Zemin yüzünden bir oyuncumuzu kaybettik!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni son bölümde bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Rafael Leao'nun oyundan çıkma sebebini de açıkladı.

İŞTE O SÖZER

"Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. Rakibimizin geçen haftaki oyununu çok fazla gösterdik. Maça iyi başladık, 10-15 dakika. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik. Çok kötü zemin, bu zeminde oyuncuları yargılamak mümkün mü tartışabiliriz. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor."

LEAO HAKKINDA

"Çok kötü bir saha. Çok kötü bir zemin. TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. Bugün bir oyuncumuzu kaybettik zemin yüzünden. Oyunla ilgili sahayı bahane etmememiz gerekiyor ama oyuncu sağlığı açısından bunu söyleyebiliriz. Kazandığımız için mutluyuz ama oyun ve konsantrasyon olarak daha iyisini yapmalıyız."