UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Lille ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacağı maçı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

UEFA'nin internet sitesindeki bilgiye göre Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan Obrenovic düdük çalacak. Rade Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic yapacak.

Dördüncü hakemliğini Martin Matosa'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Matej Jug oturacak. Jug'un yardımcısı ise Hollandalı Dennis Higler olacak.