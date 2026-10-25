Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri!

Trendyol Süper Lig'de gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, öne çıkan istatistikler ve son gelişmeler merak konusu oldu.