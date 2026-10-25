Trendyol Süper Lig'de gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, öne çıkan istatistikler ve son gelişmeler merak konusu oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, şampiyonluk yarışında sezonun en kritik karşılaşmalarından birine sahne oluyor.
Son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak dev derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Tarihi düelloya sayılı saatler kala futbolseverler, mücadelenin muhtemel 11'lerini araştırıyor.
İşte milyonları ekran başına kilitleyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden son notlar, dikkat çeken istatistikler ve derbinin muhtemel 11'leri...
SAHASINDA 39 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.
DEPLASMAN KARNESİ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 4 maça çıktı. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u yenen Fenerbahçe, Gaziantep FK ile berabere kaldı, Gençlerbirliği'ne ise mağlup oldu. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde deplasmanda toplam 4 müsabaka oynarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
OSIMHEN'DEN FENERBAHÇE'YE 3 GOL
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 maç oynadı. Osimhen'in görev aldığı bu müsabakalarda Aslan yenilgi almazken, 3 galibiyet elde etti, 2 defa da berabere kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu 5 derbide fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Sarı-lacivertlilerin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarda hücum yönü istatistiklere de yansırken, bu sezon rakip filelere 22 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Son 3 mücadelede ise 14 gol buldu.
8 MAÇIN 5'İNDE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü. Bu sezon savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar, 8 karşılaşmanın 5'inde de kalesini gole kapatamadı.
EDERSON SON 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Ederson 7 maçta eldivenleri giyerken, 5'inde gol yemedi. Ligin ilk maçında ise kaleyi Tarık Çetin korudu. Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.
İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...