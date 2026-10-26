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Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un planı ortaya çıktı. Buruk'un en güçlü olduklarını düşündüğü bölge olan kanatları ön planda tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacağı ve o 2 isme görev vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi:
Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

Sezonun en önemli maçı öncesinde G.Saray'da bütün hazırlıklar tamamlandı.

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Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, en güçlü olduklarını düşündüğü bölge olan kanatları ön planda tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

Sakatlığını atlatan Rafael Leao'nun forma giyebilecek durumda olduğu öğrenilirken, Portekizli futbolcu henüz 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Ancak 27 yaşındaki yıldızın oyuna ikinci yarıda dahil olarak takımına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

BEKLER JAKOBS-SALLAI

Teknik direktör Okan Buruk, kanatlardaki tercihlerini Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun en flaş isimlerinden Yunus Akgün'den yana kullanacak.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

İki yerli oyuncu ile üstünlüğü ele geçirmek isteyen sarı-kırmızılılarda, F.Bahçe derbilerini çok seven Leroy Sane'nin de ikinci devrede oyuna dahil olması bekleniyor.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

Kanatlardan yapacağı baskılarla Victor Osimhen'i hücumda topla buluşturmak isteyen G.Saray, böylece galibiyetin şifrelerini belirledi.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

G.Saray'da İsmail Jakobs ve Sallai de kanatları destekleyecek.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

RAFAEL LEAO SÜRE ALACAK

Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille mücadelesini kaçıran Rafael Leao, tamamen iyileşti.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

Fotomaç'ın haberine göre ancak fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmayan Portekizli futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başlamayacak.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

Teknik direktör Okan Buruk, Leao'yu ikinci yarıya hazırlıyor.

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