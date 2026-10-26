Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da galibiyetin parolası: Kanatlar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un planı ortaya çıktı. Buruk'un en güçlü olduklarını düşündüğü bölge olan kanatları ön planda tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacağı ve o 2 isme görev vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri