Galatasaray'dan UEFA'ya güvenlik başvurusu! Lille maçı öncesi dikkat çeken gelişme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle harekete geçti. Şehirde çıkan çatışma, yağma ve yangınlar sonrası sarı-kırmızılı yönetimin, takım kafilesi ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvuruda bulunacağı öğrenildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 3. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadele öncesinde Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik endişesi taşıyor. Galatasaray yönetimi, hem takım kafilesinin hem de deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

FRANSA'DA GERGİNLİK TIRMANIYOR

Fransa'nın farklı bölgelerinde düzenlenen protestolar, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarla gündeme geldi. Emniyet kaynaklarına göre yaklaşık 550 bin kişinin, protestocuların açıklamalarına göre ise 800 bin kişinin katıldığı belirtilen gösterilerde olaylar çıktı. Bazı bölgelerde yağma, yangın ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Galatasaray'ın konuk olacağı Lille kentinde de gerginlik dikkat çekti. Şehir merkezinde ana yürüyüşün barışçıl şekilde ilerlediği belirtilirken farklı noktalarda olaylar meydana geldi. Göstericilerin belediye binasına girdiği ve binada hasara yol açtığı aktarıldı. Bazı mağazaların yağmalandığı, Grand'Place'de McDonald's'ın bulunduğu binada ise yangın çıktığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre kentte iki iş yeri yangından etkilenirken yaklaşık 30 işletme hedef alındı. Yaşanan gelişmeler, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde güvenlik önlemlerine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

UEFA MAÇIN YERİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Fransa'da yaşanan olayların ardından gözler UEFA'nın Lille-Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili olası kararına çevrildi. Avrupa futbolunun yönetim organının, güvenlik risklerinin karşılaşmanın oynanmasını etkileyebileceği durumlarda gerekli düzenlemeleri değerlendirme yetkisi bulunuyor.

Ancak Lille-Galatasaray maçının başka bir stada alınması, tarihinin değiştirilmesi veya ertelenmesi yönünde şu ana kadar açıklanmış bir karar bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların da karşılaşmanın yerinin değiştirilmesinden ziyade güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği belirtiliyor.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA BAŞVURU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde harekete geçmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle takım kafilesinin ve taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulunacak.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu belirtilen Galatasaray yönetimi, karşılaşmanın oynanacağı yerin değiştirilmesini değil, mevcut güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep ediyor. Kulübün önceliğinin, hem futbolcuların hem de deplasman tribününde takımlarını destekleyecek taraftarların güvenliğini sağlamak olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Fransa'da oynanacak Paris Saint-Germain-Barcelona karşılaşması için de benzer güvenlik tedbirlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Lille kentindeki gelişmelerin ardından yetkililerin alacağı önlemler ve UEFA'nın konuya ilişkin tutumu merakla bekleniyor.