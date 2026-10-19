Okan Buruk'tan Galatasaray'a sert uyarı! Lille maçı öncesi soyunma odasında neler yaşandı?

Gençlerbirliği karşısında kazanmasına rağmen ortaya koyduğu futbolla eleştirilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımına sert uyarılarda bulundu. Lille maçı öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan gelişmeler ve Buruk'un soyunma odasındaki sözleri gündem oldu. İşte tüm detaylar...