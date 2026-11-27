Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı! Galatasaray'ın transfer planı değişiyor
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bruno Fernandes için Manchester United harekete geçti. İngiliz devi, Portekizli yıldızın sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonunu kullanarak oyuncunun kontratını uzatma kararı aldı. İşte detaylar...
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Manchester United, sözleşmesinin son yılına giren Bruno Fernandes ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.
Premier Lig ekibi, kontratı Haziran 2027'de sona erecek kaptanının sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanarak anlaşmayı 2028 yılına taşıdı.
Bu adımla Portekizli yıldızın devre arasında başka bir kulüple ön sözleşme imzalama ihtimali ortadan kaldırıldı.
AYRILMAK İSTERSE ÖNÜ AÇILACAK
İngiliz temsilcisinin bu hamleyi sezon sonunda olası bonservissiz bir ayrılığın önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdiği kaydedildi.
Öte yandan Bruno Fernandes'in takımdan ayrılmak istemesi halinde kulübün transferde zorluk çıkarmayacağı belirtildi.
G.SARAY İLE ANILIYORDU
Galatasaray, geçtiğimiz yaz yıldız futbolcuyu kadrosuna katma girişiminde bulunmuştu. Bu girişim, Ada temsilcisi tarafından kesin bir şekilde reddedilmiş ve Fernandes'in satılık olmadığı bilgisi verilmişti.
Aynı dönemde İngiliz ekibinin tecrübeli ismin sözleşmesini uzatılacağı bilgisi basına yansımış fakat sonrasında kulüp cephesinden herhangi bir resmi adım atılmamıştı.
2020 yılının devre arasında Sporting'den 65 milyon euro bonservisle transfer edilen Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla bugüne kadar 343 maçta forma giydi.
Yıldız orta saha, sahada kaldığı süre boyunca 115 kez topu filelerle buluştururken 111 defa golü getiren asisti kaydetti.
Uzatılan kontratı ve açık bırakılan ayrılık kapısı ile Bruno Fernandes'in önümüzdeki transfer dönemlerinde yeniden gündemin üst sıralarında yer alması bekleniyor.
İşte Avrupa basınında yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin servis edilen o haberler...