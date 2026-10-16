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Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 isim yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, cezaları nedeniyle kadroda yer almadı. İşte Okan Buruk’un belirlediği kamp kadrosu...

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Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 isim yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, cezaları nedeniyle kadroda yer almadı. Wilfried Singo ise devam eden tedeavi süreci nedeniyle listede kendisine yer bulamadı.

TORREIRA VE UGOCHUKWU KADRODA YOK

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un maçta görev vereceği isimler merak edilirken, kamp kadrosu da belli oldu.

Cezaları bulunan Lucas Torreira ile Lesley Ugochukwu, kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda kazanarak ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor.

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